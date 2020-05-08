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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: صدور أوامر ملكية سعودية بإعفاء وتعيين عدد من المسؤولين





أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية أربعة أوامر ملكية تقضي بإعفاء وتعيين عدد من المسؤولين وتضمنت الأوامر التي نَشرت تفاصيلها الجريدةُ الرسمية اليوم: إعفاء المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من منصبه، وتعيين المهندس عبدالله بن إبراهيم بن محمد العبدالكريم محافظًا للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمرتبة الممتازة.كما صدر أمر ملكي يقضي بتعيين الأستاذ طراد بن سبأ باهبري رئيسًا للشؤون الخاصة لولي العهد بالمرتبة الممتازة، وأمر ملكي يقضي بتعيين الدكتور هشام الفالح وكيلًا لوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة، وأمر ملكي بتعيين المهندس فهد بن محمد بن صالح البليهشي أمينًا لمنطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة



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