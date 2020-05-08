شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحسم الجدل بشأن عودة الأجانب إلى المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع استفسرات المقيمين بشأن مدى جواز عودة الأجانب للملكة في حالة مغادرتهم ضمن مبادرة عودة وذلك في حال انتهاء صلاحية التأشيرة. وأجابت الإدارة ردا على تساؤل بشأن مدى عودة المغادرين بتأشيرة “ذهاب وعودة” مع انتهاء صلاحية التأشيرة قبل انتهاء جائحة كورونا، فقد أجابت الجوازات على الحساب الرسمي بأنه لن يسمح بالعودة الا بعد الخلاص من جائحة كورونا.

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