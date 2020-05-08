شكرا لمتابعة خبر عن توجيهات حكومية بإغلاق حسابات "الإرداة الذاتية للجنوب" في البنك الأهلى بعدن واحالة مسئول بالمالية للتحقيق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة عن توجيهات طارئة اصدرها رئيس الحكومة الشرعية الدكتور " معين عبد الملك لوزير المالية بمخاطبة البنك الأهالي بإغلاق حسابات "الإرداة الذاتية للجنوب".

واكدت المصادر لـ " اليمني اليوم " ان التوجيهات تضمنت تجميد السحب أو الصرف في المبالغ التي تم ايداعها.

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وإحالة مدير مالية عدن للتحقيق وتوجيه جميع الجهات الإيرادية بعدم التعامل مع الإنتقالي أو أي جهة غير رسمية.