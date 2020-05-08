شكرا لمتابعة خبر عن في غاية الخطوره : إشتباكات عنيفة شرق آل عواض في البيضاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت اشتباكات بين رجال القبائل من جهة وميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة إيرانيا من جهة أخرى في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وقال مصدر قبلي إن مواجهات اندلعت بين القبائل وميلشيا الحوثي في الجهة الشرقية لمديرية ردمان مسقط آل عواض.

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وأضاف المصدر أن رجال القبائل تمكنوا من إفشال عمل خلية استطلاع تابعة لميلشيا الحوثي بالقرب من مناطق آل عواض.

وذكر المصدر أن رجال القبائل اشتبكوا مع الخلية وسيطروا على منطقة وموقع الاستطلاع الذي كانت ميلشيا الحوثي تحاول رصد معلومات.

وأوضح المصدر أن رجال القبائل أجبروا عناصر خلية استطلاع ميلشيا الحوثي على الفرار والتراجع.