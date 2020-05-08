شكرا لمتابعة خبر عن شاهدبالفيديو : إلهام الفضالة ترد على اتهامات تقليدها لحياة الفهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ردت الفنانة الكويتية “إلهام الفضالة” في أحد البرامج التيلفزيونية على الاتهامات التي وجهت لها بتقليدها الفنانة حياة الفهد، في مسلسل “خالتي قماشة”، موضحة أن هناك تشابه ولكن بسيط جدًا.

الرد على الاتهامات وقالت “الفضالة”: “أنا ما اشوف أبدًا إنها تتشابه لأنها أم وكبيرة في السن.. وشخصيتي (شمور) في مسلسل (الكون في كفة) وهي امرأة أربعينية مع أخواتها وعيالها وعيال عيالها وأنا ليا خط مختلف الحب والزواج”.

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وأضافت: “نحن نقدم أدوار وايد في سيطرة، إحنا عندنا دلوقتي لما نشوف أي واحدة مسيطرة بنقول عليها خالتي (قماشة) فصارت لازمة لوصف أي امرأة مسيطرة.. ووجه التشابه شيء بسيط جدًا مو وايد.. وبعدين مافي حد بيحط كاميرات في البيت لمراقبه أولاده وازواجهم غير خالتي قماشة”.

انتقادات السوشيال أما عن طريقة تعاملها مع انتقادات السوشال ميديا لها، علقت: “نقاد السوشال ميديا ما يهمني رأيهم.. يهمني فقط رأي جمهوري.. لأني ده لو ناقد حقيقي هيطلع بإسمه مو يحط أسماء وهمية.. خليني اعرف انت منو عشان اعرف اتناقش معاك صحفي ولا ناقد ولا إعلامي.. ولو كنت من الجمهور يبقى خلي حالك مثل حال الجمهور اتنقد باسمك مو تعملي حساب وهمي.. وانا دول ابدا ما يهموني وقمت بإلغاء متابعتهم لي”.