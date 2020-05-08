شكرا لمتابعة خبر عن أكبر هزيمة تلقها الحوثيون اليوم بجبهة صرواح منذ بداية الحرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تلقت جماعة الحوثي اليوم الجمعة أكبر هزيمة لهم في جبهة صرواح منذ بداية الحرب.

ونقل مراسل "يمني بوست" عن مصادر ميدانية في جبهة صرواح أن الحوثيين شنوا اليوم هجومًا كبيرًا على مواقع الجيش اليمني في جبهة صرواح.

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وأضافت المصادر أن الجيش اليمني تصدى للهجوم وكبد الحوثي عددًا كبيرًا من الخسائر البشرية على رأسهم اللواء محمد عبدالكريم حمران الذي لقي مصرعة وهو القائد العام لجبهة صرواح والذي تم تعيينه مؤخرا بعد إزاحة القيادي الحوثي مبارك المشن.

وذكرت المصادر أن المشرف الحوثي خالد حسين الاكوع المعين حديثا مشرفًا على جبهة صرواح ومأرب، قتل هو الأخر في معركة اليوم بصرواح، إلى جانب أعداد كبيرة من مقاتلي الحوثي الذين شاركوا في الهجوم.

هذا ويجدر الإشارة الى أن جماعة الحوثي تحرص على شن هجوم كبير في منتصف شهر رمضان من كل عام، منذ أن بدأت الحرب، ويكون الهجوم غالبًا في الأيام مابين 5 رمضان إلى 17 رمضان؛ لكنها في كل هجوم مشابه تتلقى هزائم كبيرة من الجيش اليمني ولا تستطيع أن تتقدم خطوة واحدة من مواقعها.