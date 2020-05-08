شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : قيادات يمنية منحها الرئيس هادي الثقة المطلقة فإرتكبت بحقه خيانة تأريخية بعد إستبعادها .. الأسماء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - منحهم الرئيس عبدربه منصور هادي الثقة الكبيرة ومكنهم من أكبر المناصب في الدولة لكنهم تحولوا بعد استبعادهم إلى أدوات تعمل ضده فمنذ اللحظات الأولى منحت الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس هادي ثقتها عدد من الشخصيات بعد تحرير عدد من المحافظات اليمنية من مليشيا الحوثي لإدارتها .

لكنها ظلت تعمل من تحت الطاولة للإنقضاض على الشرعية وإنكشف أمرها وفضيحتها بعد إستبعادها من المنصب ، وتحولت إلى أدوات وسياط تجلد الشرعية وشغلت قيادة الشرعية بإنقلاب داخلي في محافظات كانت تديرها .

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واوضح سياسيون ل(يمن فويس ) ان تلك الشخصيات يطلقون عليها عدد من الجنوبيين مصطلح ساخر وهم عيدروس الزبيدي محافظ عدن السابق واحمد سعيد بن بريك محافظ حضرموت السابق وفضل الجعدي محافظ الضالع السابق وهاني بن بريك وزير الدولة السابق ومحافظ شبوة لملس .

وذكر سياسيون ان هؤلاء بعد ان فقدوا مناصبهم ومصالحهم تحولوا إلى ابطال لدى الناس فيما اللعبة مكشوفة إنها المصالح والتجارة بالقضية تحت مسمى الجنوب.