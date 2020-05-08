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الرياض - رنا عبدالله - هيفا وهبي تخطف الأنظار بالعباءة في أول إطلالة رمضانية لن تصدق كيف ظهرت (صور)

تألقت الفنانة هيفا وهبي بإطلالة مميزة خلال جلسة تصوير رمضانية أجريت لها مؤخراً. وفاجأت المتابعين بحضورها اللافت الذي لاقى تفاعلاً كبيراً في أوساطهم.

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وظهرت في صور نشرتها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" وهي ترتدي عباءة باللون الأصفر مع تطريزات ملونة وحذاء بنقشات حمراء وبنفسجية وصفراء. وزينت اللوك بمجوهرات مستوحاة من أجواء الشهر الكريم.

ولفتت بذلك أنظار الكثيرين حيث أثنى الجميع على حسن خياراتها وعلى أناقتها في كل المناسبات والظروف وحققت الصور في ساعات قليلة أكثر من 209 آلاف إعجاب.