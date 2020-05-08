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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: تحذير سعودي عاجل للشيخ ياسر العواضي والكشف عن طريقة مرعبة للحوثيين للقضاء علىه واخماد شيوخ القبائل ..طريقة لم تخطر حتى على بال ابليس نفسه

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