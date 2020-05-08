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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وهاااام:موقف كويتي شجاع يصعق عبد الملك الحوثي وابو علي الحاكم ومهدي المشاط ويجعل الشيخ ياسر العواضي وكل شيوخ قبائل البيضاء يرقصون فرحا

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وهاااام:موقف كويتي شجاع يصعق عبد الملك الحوثي وابو علي الحاكم ومهدي المشاط ويجعل الشيخ ياسر العواضي وكل شيوخ قبائل البيضاء يرقصون فرحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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