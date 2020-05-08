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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: ليست يمنية ولا سعودية ..من هي( ام هارون ) التي اثارت جنون عبد الملك الحوثي وسببت له صدمة كبيرة وجعلته يخرج من كهفه ( صورة أم هارون )



اتهم زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، دول الخليج بالترويج للعلاقة مع إسرائيل عبر مسلسلات "تقدم نظرة مزيفة تسيء للشعب الفلسطيني". وقال الحوثي، في محاضرته اليومية المتلفزة مساء الخميس،، أن "من ينسق مباشرة مع إسرائيل، أو مع من ينسق معها فهو في صفهم وشريك لهم في ظلمهم العالمي". -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل: تحذير سعودي عاجل للشيخ ياسر العواضي والكشف عن طريقة مرعبة للحوثيين للقضاء علىه واخماد شيوخ القبائل ..طريقة لم تخطر حتى على بال ابليس نفسه عاجل وهاااام:موقف كويتي شجاع يصعق عبد الملك الحوثي وابو علي الحاكم ومهدي المشاط ويجعل الشيخ ياسر العواضي وكل شيوخ قبائل البيضاء يرقصون فرحا عاجل: ليست يمنية ولا سعودية ..من هي( ام هارون ) التي اثارت جنون عبد الملك الحوثي وسببت له صدمة كبيرة وجعلته يخرج من كهفه ( صورة أم هارون ) عاجل..الزبيدي يباغت الجميع بقرار عاجل ومرعب قلب الامور راسا على عقب واثار الخوف والهلع في كل المسؤولين التابعين للشرعية في الجنوب ( نص القرار ) عاجل..أمريكا تحرج السعودية والامارات وتزف بشرى سارة لكل ابناء اليمن شمالا وجنوبا وتباغتهم بهدية كبيرة اثلجيت صدور كل ابناء المحافظات اليمنية عاجل وفي غاية الخطورة..مهدي المشاط يلجأ لحيلة شيطانية ماكرة تجبر الشيخ ياسر العواضي وكل شيوخ قبائل البيضاء على الاستسلام والخنوع ورفع راية البيضاء Advertisements عاجل..علي سالم البيض يقلب الطاولة على راس عيدروس الزبيدي..شاهد بالصورة الخطوة الخطيرة التي نفذها البيض وصعقت كل قيادات المجلس الانتقالي ( صورة ) عاجل:ابو علي الحاكم يدق ساعة الصفر ويقرر اغتيال ياسر العواضي بطريقة ماكرة وذكية..ولكن مفاجئة صادمة حدثت وقلبت الامور راسا على عقب( صورة مخيفة )

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وتدور أحداث مسلسل "أم هارون" من بطولة الفنّانة الكويتية حياة الفهد، حول "امرأة تعاني الكثير من المتاعب بسبب ديانتها اليهودية".

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