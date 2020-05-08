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الرياض - رنا عبدالله - تجاوزت فيه كل الخطوط الحمراء .. شاهد سما المصري تَعِد جمهورها بأوقح وعد !!

نشرت الراقصة الاستعراضية المصرية سما المصري صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع انستغرام أثارت جدلا كبيرا بين متابعيها .

وظهرت سما المصري على شاطئ البحر وهي ترتدي فستانا قصيرا جدا وهي تدير ظهرها للجمهور ووجهها للبحر ما عرّضها لانتقادات لاذعة .

ويقول متابعو سما المصري انها تصر على الجرأة والإطلالات الفاضحة بقصد التسويق لنفسها حيث علّقت إحدى متابعاتها قائلة : " شو بتعملي انتي وشو دورك بالفن بس شاطره تعرضي جسمك وكلو نفخ الله يخزيكي حتى ممثلة ما قبلوكي " .

كما علّقت متابعة اخرى لسما المصري قائلة : " كفاية استهتار يا سما فستانك القصير كاشف كل حاجة وكدا عيب "

استفز هذا التعليق سما المصري التي ردّت عليه قائلة : " متزعليش من القصير خلاص مش مش حألبس هدوم تاني " وهو ما اعتبره معلّقون اوقح وعد سمعوه !

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نشرت الراقصة الاستعراضية المصرية سما المصري صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع انستغرام أثارت جدلا كبيرا بين متابعيها .

وظهرت سما المصري على شاطئ البحر وهي ترتدي فستانا قصيرا جدا وهي تدير ظهرها للجمهور ووجهها للبحر ما عرّضها لانتقادات لاذعة .

ويقول متابعو سما المصري انها تصر على الجرأة والإطلالات الفاضحة بقصد التسويق لنفسها حيث علّقت إحدى متابعاتها قائلة : " شو بتعملي انتي وشو دورك بالفن بس شاطره تعرضي جسمك وكلو نفخ الله يخزيكي حتى ممثلة ما قبلوكي " .

كما علّقت متابعة اخرى لسما المصري قائلة : " كفاية استهتار يا سما فستانك القصير كاشف كل حاجة وكدا عيب "

استفز هذا التعليق سما المصري التي ردّت عليه قائلة : " متزعليش من القصير خلاص مش مش حألبس هدوم تاني " وهو ما اعتبره معلّقون اوقح وعد سمعوه !