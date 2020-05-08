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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..أمريكا تحرج السعودية والامارات وتزف بشرى سارة لكل ابناء اليمن شمالا وجنوبا وتباغتهم بهدية كبيرة اثلجيت صدور كل ابناء المحافظات اليمنية

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