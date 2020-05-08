شكرا لمتابعة خبر عن عاجل..علي سالم البيض يقلب الطاولة على راس عيدروس الزبيدي..شاهد بالصورة الخطوة الخطيرة التي نفذها البيض وصعقت كل قيادات المجلس الانتقالي ( صورة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..علي سالم البيض يقلب الطاولة على راس عيدروس الزبيدي..شاهد بالصورة الخطوة الخطيرة التي نفذها البيض وصعقت كل قيادات المجلس الانتقالي ( صورة )

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