شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا في السعودية.. تراجع طفيف في الإصابات واستقرار في معدل الوفيات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في السعودية اليوم الجمعة انخفاضا طفيفا بعد تسجيل قفزة قياسية أمس.

وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا عن تسجيل 1701 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 1793 إصابة في اليوم السابق) ليصبح إجمالي عدد حالات كورونا التي تم تسجيلها في البلاد 35432.

وسجلت الوزارة لليوم الثاني على التوالي عشر وفيات جديدة ناجمة عن كورونا خلال 24 ساعة، لترتفع حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة إلى 229 حالة وفاة.

وتماثل 1322 مريضا للشفاء من العدوى في السعودية خلال آخر 24 ساعة، ووصل إجمالي عدد المتعافين إلى 9120 شخصا.