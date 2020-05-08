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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:ابو علي الحاكم يدق ساعة الصفر ويقرر اغتيال ياسر العواضي بطريقة ماكرة وذكية..ولكن مفاجئة صادمة حدثت وقلبت الامور راسا على عقب( صورة مخيفة )

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