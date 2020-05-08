التحالف يقصف مواقع وتجمعات حوثية شمال صعدة وسقوط قتلى وجرحى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 مايو 2020 الخليج 365 ـ صعدة شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة، 08/أيار/2020، غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بثلاث غارات مواقع وتجمعات للحوثيين في مديرية باقم شمالي المحافظة. وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا حث شوهدت عربات حوثية تهرع إلى مناطق القصف. وكثف التحالف غارات على أهداف حوثية في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات الماضية.

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