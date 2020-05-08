شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في اليمن إلى 34 بعد تسجيل 9 حالات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا تسجيل (9) حالات جديدة مؤكدة في العاصمة المؤقتة #عدن، بينها حالة وفاة. كما أعلنت وفاة إحدى حالات الإصابة المؤكدة سابقا في محافظة لحج جنوبي اليمن.



وبهذا ترتفع عدد الحالات المؤكدة منذ العاشر من أبريل إلى (34) حالة بينها (7) وفيات، وحالة تعافي واحدة.

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