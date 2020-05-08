شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. أمر ملكي جديد صادر عن الملك سلمان قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،قبل قليل أمراً ملكياً يقضي بإعفاء المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من منصبه، وتعيين المهندس عبدالله بن إبراهيم بن محمد العبدالكريم محافظاً للمؤسسة بالمرتبة الممتازة. وبحسب موقع جريدة «أم القرى»، فقد جاء نص الأمر الملكي كما يلي: الرقم: أ / 594 التاريخ: 13 / 9 / 1441هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. Advertisements وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 49 ) بتاريخ 20 / 8 / 1394هـ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 196 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. أمرنا بما هو آت: أولاً: يعفى معالي المهندس / علي بن عبدالرحمن الحازمي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من منصبه. ثانياً: يعين المهندس / عبدالله بن إبراهيم بن محمد العبدالكريم محافظاً للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمرتبة الممتازة. ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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