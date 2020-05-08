شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة العربية السعودية توضح مصير أي وافد مخالف والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، إن الترحيل الفوري سيكون مصير أي وافد يتم ضبطه يحمل رخصة إقامة منتهية الصلاحية، إلاّ في حال وجود مانع قانوني أو شرعي حال دون تجديد إقامته.
ودعا اللواء اليحيى، المقيمين للحرص على تجديد الإقامات تجنباً للعقوبات المفروضة، مبيناً أن إدارة الجوازات تنظر ملابسات كل حالة يتم ضبطها، وسيتم التعامل معها وفقاً للتعليمات.
وأضاف خلال تفقده يوم الخميس مواقع الجوازات بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الجديد بالمدينة المنورة، أنه سيتم ترحيل الوافدين الذين يتم التبليغ عنهم من قبل كفلائهم فوراً، دون تردد مهما كانت الظروف، بحسب “عكاظ”.
ونفى اللواء اليحيى علمه بوجود حملة تصحيحية في المستقبل القريب، مبيناً أنه لم ترد إليهم تعليمات بهذا الخصوص، غير أنه أكد أن عمل رجال الجوازات مستمر في ملاحقة مخالفي أنظمة العمل والإقامة
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