سقوط قتيلين برصاص مسلحين في إب

قتل مواطنين اثنين برصاص مسلحين في محافظة إب، وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية وجرائم قتل يومية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن المواطن" أحمد محمد عوض" من أبناء مديرية السدة(شمال شرق)، قتل برصاص أحد المسلحين في خلاف شخصي.



وفي مديرية ريف إب، قتل المواطن "محمد يحيى الضراب"، برصاص مسلحين في جريمة جنائية.



وأفادت المصادر أن ثلاثة مسلحين متهمين في الحادثة.



وتشهد محافظة إب، الخاضعة للحوثيين، جرائم قتل يومية وانتهاكات جسيمة ترتكبها المليشيات الحوثية وعصابات مسلحة في ظل فوضى أمنية عارمة.



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