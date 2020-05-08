الحوثيون يعتقلون عشرات النشطاء بسبب مواقفهم من قتل "جهاد الأصبحي"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 مايو 2020

الخليج 365 ـ متابعات



قالت مصادر حقوقية إن جماعة الحوثي داهمت فجر اليوم الجمعة، منازل نشطاء يمنيين، في مدن خاضعة لسيطرة الجماعة، واعتقلت العشرات منهم، على خلفية مواقفهم من جريمة "جهاد الأصبحي" التي وقعت قبل أيام. وأدى مقتل السيدة التي تنتمي لقبيلة الأصبحي في محافظة البيضاء على يد مسلحين حوثيين، إلى موجة غضب عارمة، حيث أعلن حلف قبائل البيضاء انتفاضة مسلحة لتحرير المحافظة من الحوثيين. ونقل موقع "إرم نيوز"، عن المصادر قولها إن مسلحي الحوثي "اختطفوا 32 شابا من منازلهم في مدن خاضعة لسيطرتهم بينها صنعاء، على خلفية انتقادات للجماعة في منصات التواصل الاجتماعي، إثر جريمة قتل جهاد الأصبحي". وأكدت المصادر، أن أغلب المختطفين ينتمون إلى محافظة البيضاء، وتم اقتيادهم إلى أماكن مجهولة. وأشارت المصادر إلى أن 12 شابا ينتمون إلى محافظة البيضاء، "تم مداهمة منازلهم في 3 أحياء بصنعاء وحزيز والأصبحي ومذبح- واختطافهم بعد الاعتداء عليهم وترويع أسرهم". وتعد هذه ثاني حملة تنفذها ميليشيات الحوثي بحق أبناء محافظة البيضاء، بعد قتل الشابة جهاد الأصبحي على يد مسلحي الحوثي. وكان مسلحو الحوثي قد نفذوا بداية الأسبوع الجاري، حملة مداهمة طالت منازل العشرات من أبناء محافظة البيضاء في مدن البيضاء ورداع وصنعاء، وأسفرت عن اختفاء 13 شخصا، لم يحدد مكان احتجاز أغلبهم حتى الآن.