التحالف يشن 12 غارة على مواقع حوثية بمأرب وسقوط قتلى وجرحى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 مايو 2020 الخليج 365 ـ مأرب

Advertisements قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة، 08/أيار/2020، مواقع حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن. وقالت مصادر عسكرية إن المقاتلات الحربية شنت 12 غارة على مواقع تمركز المليشيا في مديرية صرواح غربي المحافظة. وأكدت المصادر أن القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا. وتشهد صرواح، منذ أشهر، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والانقلابيين.

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