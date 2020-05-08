شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد مسن بانفجار لغم حوثي في محافظة البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 مايو 2020 الخليج 365 ـ البيضاء

استشهد رجل مسن، اليوم، إثر انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيا الحوثية في محافظة البيضاء (وسط البلاد). وذكرت مصادر محلية، أن محمد صالح ذياب الظهري (70 عاماً) استشهد جراء انفجار لغم أرضي زرعته عناصر المليشيات الحوثية في وادي تبين بمديرية القريشية. ولفتت إلى أن "الظهري" كان يقوم بجمع الحطب الذي يتخذه كمصدر رزق ليعول أسرته، فانفجر به اللغم ما أدى إلى وفاته على الفور.

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