شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تستهدف منازل المواطنين في حيس جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 مايو 2020 الخليج 365 ـ الحديدة

قالت مصادر محلية، إن عناصر المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وسلاح الدوشكا عيار 12.7 بشكل هستيري، صوب منازل المواطنين في المدينة. وأضافت المصادر، أن مسلحي المليشيات أطلقوا النار من أسلحة معدلات البيكا والأسلحة القناصة في ساعات المساء على منازل المواطنين في أحياء سكنية أخرى بمدينة حيس بشكل متواصل. وطبقا للمصادر، خلفت عمليات الاستهداف التي شنتها مليشيات الحوثي حالة من الذعر والخوف في صفوف السكان الآمنين في منازلهم. وتواصل مليشيات الحوثي ارتكاب جرائمها اليومية بحق المواطنين في مختلف مناطق ومديريات جنوب محافطة الحديدة، منتهكة الهدنة الأممية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

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