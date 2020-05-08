المليشيا تغلق أحد أكبر الأسواق في صنعاء بعد رصد إصابة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 مايو 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

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أغلقت مليشيا الحوثي ، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس 7 مايو 2020م، أحد أكبر أسواق العاصمة صنعاء جراء تسجيل إصابة مؤكدة بفايروس "كورونا".

وذكرت مصادر محلية أن المليشيا أغلقت سوق شميلة بصنعاء وكافة المطاعم والمحلات التجارية، عقب تسجيل حالة مؤكدة بفايروس "كورونا" داخل السوق.

بينما أكدت مصادر أخرى أن الإغلاق يأتي كإجراء احترازي من قبل المليشيات تخوفا من تفشي فايروس "كورونا" بعد اختلاط الحالة المؤكدة بالناس في السوق.

وأشارت المصادر إلى أن مليشيات الحوثي تقوم بالتعتيم الإعلامي وتتعمد إخفاء أعداد الحالات المصابة بفايروس "كورونا" المستجد "كوفيد- 19".