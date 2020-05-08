- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تغلق أحد أكبر الأسواق في صنعاء بعد رصد إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 مايو 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
أغلقت مليشيا الحوثي ، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس 7 مايو 2020م، أحد أكبر أسواق العاصمة صنعاء جراء تسجيل إصابة مؤكدة بفايروس "كورونا".
وذكرت مصادر محلية أن المليشيا أغلقت سوق شميلة بصنعاء وكافة المطاعم والمحلات التجارية، عقب تسجيل حالة مؤكدة بفايروس "كورونا" داخل السوق.
بينما أكدت مصادر أخرى أن الإغلاق يأتي كإجراء احترازي من قبل المليشيات تخوفا من تفشي فايروس "كورونا" بعد اختلاط الحالة المؤكدة بالناس في السوق.
وأشارت المصادر إلى أن مليشيات الحوثي تقوم بالتعتيم الإعلامي وتتعمد إخفاء أعداد الحالات المصابة بفايروس "كورونا" المستجد "كوفيد- 19".
كانت هذه تفاصيل خبر المليشيا تغلق أحد أكبر الأسواق في صنعاء بعد رصد إصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.