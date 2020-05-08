شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 مايو 2020 الخليج 365 ـ الجوف

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة، 08/أيار/2020، مواقع وتجمعات حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن. وقالت مصادر محلية إن التحالف شن 8 غارات على مواقع وتجمعات للحوثيين في مديرية "خب والشعف" بالمحافظة. وأكدت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا. وتشهد جبهة المديرية، منذ أشهر، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين.

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