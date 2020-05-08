شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وفي غاية الخطورة..الانتقالي يحقق انتصار كاسح ويجبر الرئيس هادي على رفع الراية البيضاء والاطاحة بمحافظ سقطرى من منصبه ( وثيقة صادمة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة..الانتقالي يحقق انتصار كاسح ويجبر الرئيس هادي على رفع الراية البيضاء والاطاحة بمحافظ سقطرى من منصبه ( وثيقة صادمة )

توقعت مصادر جنوبية رفيعة ان يخضع الرئيس هادي لمطالب الانتقالي ويصدر قرار يطيح بمحافظ سقطرى ويستبدل غيره بشخص يوالي الانتقالي .

وكشفت المصادر ان الرئيس لا يريد ان يفعل ذلك لكن سيتم اجبااره على اصدار قرير يطيح بالمحافظ بذريعة استتباب الامن ووقف المواجهات .

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي في جزيرة سقطرى قد طالب بإقالة محافظ سقطرى رمزي محروس.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

Advertisements

عاجل وفي غاية الخطورة..الانتقالي يحقق انتصار كاسح ويجبر الرئيس هادي على رفع الراية البيضاء والاطاحة بمحافظ سقطرى من منصبه ( وثيقة صادمة )

وجاءت المطالبة بإقالة محروس في اجتماع استثنائي عقده المجلس الانتقالي في الجزيرة .

ونوه المجلس الانتقالي الجنوبي بسقطرى في بيانه إلى وقوفه مع دول التحالف العربي في الجزيرة لدعم الاستقرار ومكافحة الإرهاب.