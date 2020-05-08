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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة..الانتقالي يحقق انتصار كاسح ويجبر الرئيس هادي على رفع الراية البيضاء والاطاحة بمحافظ سقطرى من منصبه ( وثيقة صادمة )
توقعت مصادر جنوبية رفيعة ان يخضع الرئيس هادي لمطالب الانتقالي ويصدر قرار يطيح بمحافظ سقطرى ويستبدل غيره بشخص يوالي الانتقالي .
وكشفت المصادر ان الرئيس لا يريد ان يفعل ذلك لكن سيتم اجبااره على اصدار قرير يطيح بالمحافظ بذريعة استتباب الامن ووقف المواجهات .
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي في جزيرة سقطرى قد طالب بإقالة محافظ سقطرى رمزي محروس.
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عاجل وفي غاية الخطورة..الانتقالي يحقق انتصار كاسح ويجبر الرئيس هادي على رفع الراية البيضاء والاطاحة بمحافظ سقطرى من منصبه ( وثيقة صادمة )
وجاءت المطالبة بإقالة محروس في اجتماع استثنائي عقده المجلس الانتقالي في الجزيرة .
ونوه المجلس الانتقالي الجنوبي بسقطرى في بيانه إلى وقوفه مع دول التحالف العربي في الجزيرة لدعم الاستقرار ومكافحة الإرهاب.
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