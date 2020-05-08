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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكتب الاوقاف بساحل حضرموت يوجه بإغلاق المساجد حتى اشعار آخر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 مايو 2020
الخليج 365 - المكـلا
أصدر مكتب الاوقاف بساحل حضرموت، تعميما للأئمة والخطباء بشأن إغلاق المساجد وإقامة الصلاة فيها، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة بشأن أزمة كورونا.
وقال البيان: "عليكم الإلتزام بتوجيه المصلين بأداء الصلاة في البيوت وعدم فتح المساجد إبتداء من بعد صلاة عصر هذا اليوم 14 رمضان 1441 ه الموافق 7 مايو 2020 م حتى إشعار آخر مع رفع الأذان لكل صلاة ، نسأل الله تعالى أن يجنب بلادنا والمسلمين والعالم من شر هذا الوباء".
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