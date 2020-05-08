شكرا لمتابعة خبر عن غدآ : لقاء عسكري هام في مقر القوات الخاصة في محافظة سقطرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعت قيادة اللواء أول مشاة بحري في محافظة سقطرى، كافة أفراد اللواء بالتواجد في مقر معسكر القوات الخاصة بالأرخبيل، يوم السبت القادم، حتى استعادة مقر اللواء الذي سيطرت عليه مليشيا الانتقالي المدعومة إمارتيًا.

وطالب العميد علي سالمين، قائد اللواء الأول مشاة بحري، جميع منتسبي اللواء من ضباط وصف والجنود من جميع وحداتها الفرعية، للتوجه إلى معسكر القوات الخاصة في العاصمة حديبوه يوم غد السبت 9/5/2020م.

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وقال العميد سالمين، إن اللقاء يهدف "لترتيب أوضاع منتسبي اللواء، وترتيب استلامهم مستحقاتهم المالية والإدارية، حتى يتم استعادة مقر اللواء الرئيسي موري الذي سيطرت عليه مليشيا الانتقالي".

وأهاب سالمين، وفقا لبلاغ التعميم، "بجميع منتسبي اللواء من ضباط وصف وجنود وكبار السن، للحضور في الزمان والمكان المحددين".

وأشار إلى أن قيادة اللواء تعرضت لما أسماها بـ"التسليم غير المباشر والقانوني" للمجلس الانتقالي. دون ذكر مزيد من التفاصيل حول سيطرة الانتقالي على مقر قيادة اللواء.

والجمعة الماضية، أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، قرارًا جمهوريًا قضى بتعيين العقيد علي سالمين أحمد قائدا للواء الأول مشاة بحري بمحافظة أرخبيل سقطرى، وترقيته إلى رتبة عميد.

وجاء القرار عقب تمرد القائم بأعمال قائد اللواء العميد ناصر قيس مع عدد من الكتائب والانضمام لمليشيا الانتقالي الإماراتي.

وشهدت سقطرى الاسبوع الماضي، اشتباكات عنيفة اندلعت بين القوات الحكومية من جهة، ومتمردين ومسلحين تابعين للانتقالي المدعوم إماراتياً حاولوا اقتحام مدينة حديبو.