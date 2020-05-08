شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : يتوافدون بكثافة إلى المساجدفي العاصمة صنعاء استجابة لدعوة عبدالملك الحوثي للسجود لله لرفع كورونا عن اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توافد العديد من الحوثيين إلى مساجد محافظة صنعاء بشكل كثيف رغم خطورة التجمعات في ظل إنتشار فيروس كورونا في اليمن استجابة لدعوة زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي .

وقالت مصادر محلية في أكثر من مديرية بمحافظة صنعاء ، أن الحوثيين يتوافدون بأشكال كثيفة إلى المساجد في قرى محافظة صنعاء استجابة للحوثي وهو ما يكشف جهل الجماعة بخطورة التجمعات .

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واضافت المصادر أن التجمعات والتدافع أمام المساجد مازال جاري حتى اللحظة بناء على طلب زعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي والذي دعا المواطنين أن يسجدو سجده شكر لله قبل إفطار لكي يرفع الله المرض عن اليمنيين.

وأكدت المصادر أن توجيهات زعيم جماعة الحوثي تم تعميمها على جميع المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وتم النوع في أمام المساجد المحسوبة على الحوثيين فقط .

هذا وقد يتسبب جهل جماعة الحوثي في إنتشار فيروس كورونا نظرا للتزاحم الشديد في المساجد بينما كان الأجدى بهم تحديد مكان السجود في المنازل وليس في المساجد لكي لا يتم إنتشار الفيروس في حالة تواجده في البعض لا قدر الله .