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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: عشرات القتلى والجرحى كحصيلة أولية جراء الزلزال العنيف الذي ضرب العاصمة قبل قليل وهزات ارتدادية في الدول المجاورة (صور)

ضربت هزة أرضية بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ضواحي مدينة دماوند التابعة لمحافظة طهران، حسبما أوردت وكالة أنباء إرنا الرسمية.

ونقلت إرنا عن مركز رصد الزلازل، التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، قوله إن الهزة الأرضية وقعت بعد فجر الجمعة التوقيت المحلي، وفي الثامنة و18 دقيقة من مساء الخميس بتوقيت غرينتش.

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وكان عمق الهزة الأرضية 7 كيلومترات من سطح الأرض، وعلى بُعد 6 كيلومترات من مدينة دماوند و58 كيلومتر من طهران.





عشرات القتلى والجرحى جراء الزلزال العنيف

قال المتحدث باسم منظمة الإطفاء وخدمات السلامة والأمان في بلدیة طهران، إنه لا أضرار بشریة أو مادیة بالعاصمة.

وأضاف جلال ملكي، في تصريحات لوكالة “إرنا”، أن منظمة الإطفاء لم تتلق تقارير حول وقوع حوادث، سواء تدمير أو انهيار مبان.

بينما قالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، إن دامافاند جيلافاند، وهو رجل في الستين من عمره توفي متأثرًا بإصابته في رأسه لدى محاولته الفرار من أثر الزلزال، فيما أصيب 11 شخصًا جراء صدمتهم خلال الهروب.

يأتي هذا في وقت تناقلت حسابات إيرانية صورًا أظهرت هروع الناس إلى الشوارع في طهران، خوفا من الزلزال