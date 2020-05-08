شكرا لمتابعة خبر عن جمرك الحرة في العاصمة الموقتة عدن يتمرد على الشرعية .. ويسلم ايراداته للمجلس لانتقالي (وثيقة وتفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رفض جمرك المنطقة الحرة في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن) توجيهات وزير المالية في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً التي تقضي بتوريد الموارد المالية المحصلة إلى البنك المركزي اليمني، وقام بتسليمها للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي أعلن في 25 ابريل الماضي الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية في مقدمتها مدينة عدن.

جاء ذلك في مذكرة موجهة من جمرك المنطقة الحرة إلى وكيل مصلحة الجمارك جرى تداولها في وسائل إعلام محلية.

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وأكد مدير جمرك المنطقة الحرة محسن صالح قحطان أنه بدأ عمليات التوريد المالية الخاصة به إلى حساب تابع للمجلس الانتقالي في البنك الأهلي اليمني في عدن ابتداء من تاريخ 5 مايو الجاري.

وأشار قحطان إلى أن الجمرك قام بتوفير خزنة جديدة واستلام الايرادات حتى يتم حل الإشكال الذي حدث في عدن بعد اعلان الانتقالي "الإدارة الذاتية".

واستدرك قحطان بالقول: "وفي تاريخ 5 مايو 2020 حضر إلى الجمرك تم تسليم المبالغ النقدية والشبكات التي تم تحصيلها خلال الأيام الماضية والتي كانت بحوزة مكتب البنك المركزي بالجمرك إلى مندوبي البنك الأهلي".