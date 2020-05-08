شكرا لمتابعة خبر عن إعلان لقوات طارق صالح .. حول انتفاضة قبائل البيضاء .. والشهيدة جهاد الأصبحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المتحدث الرسمي باسم قوات المقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة بالساحل الغربي، العميد صادق دويد، إن قيادات جماعة الحوثي، تحاول التستر وإعاقة مجرى العدالة في جريمة قتل (الشهيدة) جهاد الأصبحي بمحافظة البيضاء.

وأكد أن قتلة جهاد الأصبحي سينالون حسابهم طال الزمن أو قصر.

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وقال ناطق المقاومة الوطنية، في تدوينة بحسابه على تويتر، امس الخميس: "لأنها مسيرة لصوص وقتلة، فكل منهم يتستر على الآخر ويعيق مجرى العدالة ومنها جريمة قتل ‎الشهيدة جهاد الأصبحي."

مضيفاً: "إلقاء التهم وتخوين مشايخ وأبناء محافظة البيضاء، كما يفعل الحوثيون مع كل مطالب بحقوقه، لن يغطي على جرائمهم المنكرة ولن يحول دون أن ينال القتلة حسابهم طال الزمان أم قصر."