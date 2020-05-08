شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية تضرب العاصمة الإيرانية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضربت هزة أرضية طهران فجر الجمعة مما أثار رعب سكان العاصمة الإيرانية الذين هرعوا إلى الشوارع هرباً من مساكنهم خوفاً من سقوطها.

وأفاد مراسلو "فرانس برس" أنّ الهزّة وقعت قرابة الساعة 00:45 من فجر الجمعة (20:15 ت غ الخميس)، واستمرت عدداً من الثواني.

وتعذّر في الحال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمعهد الجيوفيزيائي في جامعة طهران لمعرفة قوة الهزة ومكانها، لكنّ مركز "إي أم إس سي" المتخصص برصد الزلازل حول العالم أشار إلى أنّ قوّة الهزة بلغت 4.8 درجة على مقياس ريختر، وأن مركزها يقع على بعد 55 كلم شرق طهران.

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وما أن شعر سكان العاصمة الإيرانية بالهزة حتى هرعوا إلى الشوارع عملاً بتعليمات السلامة المتّبعة في مثل هذه الحالات.

وحتى الساعة 01:30 بالتوقيت المحلّي لم تكن وسائل الإعلام المحلية قد أوردت أي أنباء عن أي خسائر بشرية أو مادية محتملة.