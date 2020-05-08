شكرا لمتابعة خبر عن صحفي وسياسي يمني : شيخ قطينة يصل البيضاء للوساطة ويلتزم بقبول الشروط .. والحوثيون يقرعون طبول الحرب ويعدو العدة لشق القبائل والهجوم على ردمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الكاتب السياسي اليمني المعروف جلال الشرعبي أن جماعة الحوثي تقرع طبول الحرب في البيضاء وتسعى لشق صف القبائل وتفريق تجمعاتهم استعدادا للهجوم على ردمان آل عواض.

وقال الشرعبي في تغريدة على صفحته "تويتر" قبل قليل : الشيخ حنيين قطينة وصل #البيضاء اليوم مع آخرين، والتقى مشائخ والتزم بقبول الشروط، ومحمد علي الحوثي يحشد المقاتلين في ذمار ويبلغ الوسطاء باستعداده تسليم الجناة إلى القضاء في صنعاء".

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وأضاف "يهدف الحوثيون لشق القبائل وتفريق تجمعاتهم ثم القيام بالهجوم على ردمان آل عواض".

وكان الشرعبي أكد في تغريدة سابقة أن طبول الحرب تُقرع في البيضاء وقال "حشود الحوثيين ولهجتهم التصعيدية تكشف ان باب السلام ولجان الوساطة لم تكن سوى جس نبض وكسب وقت لتفكيك شيوخ القبائل.. هل تُهزم الإمامة على يد القبيلة؟ وهل تكون حرب يمنية خالصة للخلاص من المشروع السلالي؟.

واختتم تغريدته قائلا "الانكسار هنا إعلان وفاة لأي روح مجتمعية مقاومة".

وفي سياق متصل وصل أمس، الشيخ عبدالولي الهياشي، أحد مشائخ البيضاء، إلى مديرية ردمان، معقل الشيخ ياسر العواضي، في المحافظة، حاملاً “بنادق تحكيم” قال إنها من جماعة الحوثي، التي طلبت منه إيصالها إلى “العواضي”، وإبلاغه موافقتها على الشرطين اللذين طرحهما، بشأن قضية مقتل “الشهيدة جهاد الأصبحي”، وأنها “تُحَكِّم” أُسرة “جهاد” بشأن القضية.

وقال مصدر محلي: “الشيخ ياسر قال للهياشي: إِنَّك [إذا كنت] من مشايخ البيضاء رديت بنادق الحوثي، وإِنَّك وسيط رَيَّعْت لمَّا يجتمع كل مشايخ البيضاء على شان يقع جواب واحد. رجع الهياشي شَلَّ البنادق، ورَوَّح، قال: أنا من مشايخ البيضاء”.

وأضاف المصدر: “والآن (الرابعة من فجر امس الخميس) ما فيش وساطة.. والقبائل ورجال البيضاء منتظرين في مديرية ردمان لمَّا تتوافد بقية مشائخ البيضاء، وسيتم اتخاذ القرار”.

وكان مسلحو الحوثي هاجموا، في 27 أبريل المنصرم، منزل “الشهيدة جهاد”، في “الطَّفَّة”، وقتلوها فيه، بشكل مباشر، ومن مسافة قريبة، ونهبوا ذهبها، ومبلغاً مالياً كان لديها، وكل ما في منزلها.

وبسبب الجريمة، توجه إخوان “جهاد”، وكبير أسرتها، إلى الشيخ ياسر العواضي، شيخ “قبيلة آل عواض”، في البيضاء، وطلبوا منه “النصرة”؛ فأعلن، الأربعاء قبل الماضي، “النَّكَف” القبلي، وطلب من كل أبناء البيضاء الاستعداد لقتال جماعة الحوثي، التي أمهلها ثلاثة أيام لتسليم القتلة إلى القضاء، ورفع مشرفي الجماعة السيئين من البيضاء.

وأعلنت كثير من قبائل البيضاء ومأرب تلبية دعوة “النَّكَف”، وتوجه مئات من مسلحي القبائل إلى معقل “العواضي” لمساندته في قتال جماعة الحوثي، التي حشدت مئات من مقاتليها من رداع وذمار وإب إلى البيضاء استعداداً لمهاجمة “آل عواض”.