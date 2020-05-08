شكرا لمتابعة خبر عن فنانة يمنية شهيرة تكشف عن الطريقة التي استقبلها زوجها بعد عودتها من تصوير رامز مجنون رسمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد أكثر من شهر على وجودها خارج لبنان بسبب تصوير برنامج “رامز مجنون رسمي” الذي يعرض حالياً خلال شهر رمضان على قناة “إم بي سي مصر”، عادت الفنانة اليمنية أروى إلى منزلها في لبنان بعد التزامها التام بالحجر المنزلي في دبي، وتوقّف حركة الملاحة الجوية بين الدول بسبب وباء كورونا.

وفور وصولها إلى منزلها غمرت الفرحة قلبها بعدما استقبلتها عائلتها بالأحضان وسط دموع الفرح برؤيتها بعد غياب طويل، كما استقبلها زوجها بفرح شديد، وعبّرت له عن امتنانها الشديد لتحمّله فترة غيابها ومراعاته البيت طيلة فترة سفرها.

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وشاركت أروى مقطع فيديو عبر حسابها على “إنستغرام” وثّقت خلاله رحلة عودتها من دبي إلى لبنان، وعلّقت بالقول: “ناس كتيرة عرفت إني بقيت في دبي بعد تصويري لبرنامج رامز مجنون رسمي، ولم أتمكن من العودة الى زوجي وابنتي بسبب إغلاق المطارات”.

وأضافت: “النهاردة، أنا رجعت الحمد لله، وحسّيت إني اتعلمت كتير في الأزمة دي، شكراً لكل اللي ساعدوني، وعلى رأسهم، زوجي عمري وحبيبي، وشكراً لمتابعيني اللي لولا دعواتهم، كنت لسه بعيدة عن بيتي، أحبكم موت”.

تجدر الإشارة إلى أن فكرة برنامج “رامز مجنون رسمي” مع الفنان المصري رامز جلال تعتمد على إقناع الضيف أن البرنامج تقدمه أروى ويعتمد على وضع المتسابق على “كرسي الاعتراف” وعندما تبدأ أروى بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت، وفي الفقرة المنتظرة يتم سؤال الضيف عن رأيه في صور لثلاث شخصيات مختلفة، الثالثة تكون صورة رامز جلال الذي يخرج منها ويفاجئ الضيف.