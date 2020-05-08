شكرا لمتابعة خبر عن قيادي موتمري بارز : يكشف حقيقة نقل الرئيس هادي إلى مستشفى الملك فيصل في السعودية. والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام ياسر اليماني عن حقيقة الوضع الصحي للرئيس عبد ربه منصور هادي، وما تم تداوله حول نقله إلى مستشفى الملك فيصل بالسعودية.

وقال اليماني في منشور ، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " منذ لحظات قليلة تواصلت باحد المقربين للرئيس هادي للاطمئنان عن صحته بعد ان استمعنا من اخبار تتناقل انه تم نقله الى المستشفى لإجراء عملية في الشرايين".

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وأضاف " واتضح ان الرئيس هادي بخير وفي صحة وعافية ويا فرحة ماتمت لمرتزقة الامارات وأسيادهم الشخابيط ".

وختم القيادي المؤتمري "تمنياتنا للرئيس هادي بالخير والصحة والعافية وننتظر البشائر ان شاء الله من الرئيس كما اسمتعت حول سقطرى وجيشنا المرابط في شقرة".

هذا وكانت أنباء قد تداولت بشكل واسع اليوم ، خبر نقل الرئيس هادي إلى مستشفى الملك فيصل بالسعودية لإجراء عملية في شرايين القلب .