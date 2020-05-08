شكرا لمتابعة خبر عن وكالة امريكية : تعلن مقتل أعلى قيادة حوثية مقربه لـ’’عبدالملك الحوثي’’ (الاسم والتفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية في خبر عاجل مصرع مستشار عبد الملك الحوثي وأحد أبرز المقربين منه.

وقالت الوكالة "أن الحوثيين أعلنوا مقتل القيادي محمد الحمران في اشتباكات قرب مأرب".

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وأضافت" القيادي الحمران كان مستشارا لعبد الملك الحوثي ومقربا منه".

وتابعت قائلة" الحمران هو الأعلى رتبة الذي يقتل هذا العام بين القيادات الحوثية".

وكانت اعترفت جماعة الحوثي بمصرع أحد أبرز قياداتها العسكرية، دون أن تفصح كعادتها عن مكان وتاريخ مقتله.

ونعت قيادات حوثية رفيعة مصرع قائد القوات الخاصة التابعة لجماعة الحوثي اللواء محمد عبدالكريم الحمران، وأعلنت في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سيتم تشييع جثمانه بعد ظهر اليوم الخميس من جامع الصالح بالعاصمة صنعاء.

وذكرت مصادر في جماعة الحوثي أن اللواء الحمران قائد القوات الخاصة التابعة لجماعة الحوثي، قُتل في معارك بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين أقصى شمال اليمن، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وهذا هو ثاني قائد لهذه القوات التابعة لجماعة الحوثيي يلقى مصرعه، بعد مقتل قائدها السابق المدعو أبو شهيد الجرادي في المعارك الدائرة مع القوات الحكومية.

ويعد الحمران الذي ينحدر من محافظة صعدة (معقل الحوثيين)، ومن إحدى الأسر المقربة من زعيم جماعة الحوثي وتربطهم علاقة مصاهرة، من القيادات العسكرية الحوثية التي تدربت في إيران وجنوب لبنان وممن شارك في حروب التمرد الحوثي بصعدة ضد الدولة اليمنية في الفترة 2004-2009م.