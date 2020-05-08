شكرا لمتابعة خبر عن اخر تطورات المعارك في "البيضاء" واشتعال المواجهات فيها إلى مشارف آل العواضي والجيش يقترب من اهم منفذ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتواصل المواجهات العنيفة بين القوات الحكومية من جهة والحوثي من جهة أخرى في محافظة البيضاء وسط البلاد. وقالت مصادر ميدانية إن القوات الحكومية تخوض معارك شرسة أمام الحوثي في مناطق قانية ومحيطها وصولا إلى مناطق الوهبية. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة) شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) Advertisements هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) وأضافت المصادر أن القوات الحكومية حققت تقدما كبيرا في مناطق الوهبية, وسط تراجع وانهيار متسارع لحوثي. وذكرت المصادر أن سوق الوهبية ومنفذ ومثلث عفار الاستراتيجي تحت مرمى نيران القوات الحكومية, بالإضافة إشراف الجيش على خطوط إمداد الحوثي ويعرض الخطوط للاستهداف من قبل أسلحة الجيش. وأوضحت المصادر أن المواجهات في الوهبية تعد قريبة بشكل كبير ومحاددة لمناطق آل العواضي التي تشهد تصعيدا عسكريا بينها والحوثي على خلفية قتل الحوثي لامرأة. وبحسب المصادر تعد السيطرة على مفرق عفار ضربة قاضية لحوثي, حيث يمثل السيطرة عليه تحرير مدينة البيضاء ومديريات عدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اخر تطورات المعارك في "البيضاء" واشتعال المواجهات فيها إلى مشارف آل العواضي والجيش يقترب من اهم منفذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.