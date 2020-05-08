شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم الجماعة الحوثية’’عبدالملك الحوثي‘‘يطلق تحذيرات للسعودية والإمارات ..وقناةالمسيرة التابعة للحوثيين تبث أخبار عاجلة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2020/05/08 الساعة 02:23 صباحاً (الخليج 365_متابعات)
بثت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين ، أخبار عاجلة عبر شريطها عاجل ، تحذيرات من زعيم الجماعة الحوثية السيد عبدالملك الحوثي ، الذي قال فيها أن الاعلام السعودي والإماراتي يروجون للعلاقة مع إسرائيل عبر مسلسلات تقدم نظرة مزيفة وتسيء للشعب الفلسطيني.
واضاف الحوثي أن من يسعون لإسكات الأمة في مواجهة أمريكا فهم شركاء في جرائمها التي ملأت الساحة الإسلامية والعالم.
وقال ما يربط الإنسان بالظالمين وجرائمهم هي رابطة خطيرة وعليه الحذر من خطورتها لأنها تفوق المظالم الشخصية.
وقال ايضاً على الناس الحذر من كل أشكال التأييد لأمريكا وإسرائيل ولمن يواليهم .
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