شكرا لقرائتكم خبر عن آخر مستجدات المعارك الطاحنة في ’’البيضاء‘‘..تفاصيل المشهد الحربي في مناطق’’قانية‘‘ومحيطها وصولا إلى مناطق الوهبية وآل العواضي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/05/08 الساعة 02:14 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

تتواصل المواجهات العنيفة بين القوات الحكومية من جهة وميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة إيرانيا من جهة أخرى في محافظة البيضاء وسط البلاد. وقالت مصادر ميدانية إن القوات الحكومية تخوض معارك شرسة أمام ميلشيا الحوثي في مناطق قانية ومحيطها وصولا إلى مناطق الوهبية. Advertisements وأضافت المصادر أن القوات الحكومية حققت تقدما كبيرا في مناطق الوهبية, وسط تراجع وانهيار متسارع لميلشيا الحوثي المتمردة وتزحزح صفوفها. وذكرت المصادر أن سوق الوهبية ومنفذ ومثلث عفار الاستراتيجي تحت مرمى نيران القوات الحكومية, بالإضافة إشراف الجيش على خطوط إمداد ميلشيا الحوثية وتعرض الخطوط للاستهداف من قبل أسلحة الجيش. وأوضحت المصادر أن المواجهات في الوهبية تعد قريبة بشكل كبير ومحاددة لمناطق آل العواضي التي تشهد تصعيدا عسكريا بينها وميلشيا الحوثي على خلفية قتل الميلشيا لامرأة. وبحسب المصادر تعد السيطرة على مفرق عفار ضربة قاضية لميلشيا الحوثي, حيث يمثل السيطرة عليه تحرير مدينة البيضاء ومديريات عدة.



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