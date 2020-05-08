شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : وفاة أول شخصية بارزة في صنعاء بعد إصابته بفيروس كورونا ..(الاسم والصورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - توفي مساء الثلاثاء الماضي الشخصية الاجتماعية البارزة محمد بن ناجي دماج متاثرا باصابته بفيروس كورونا . وقال مقربون من اسرة الفقيد انه توفي في مستشفى العلوم والتكنولوجيا ، وتبين بعد إجراء الفحوصات أنه كان مصاب بفيروس كورونا . ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • عاجـــل : تفاصيل طارئة حول مقتل نجم مسلسل باب الحارة الفنان السوري سامر المصري ..وصور مباشرة من موقع الحدث ..شاهد • المراهقة السعودية مريم العتيبي تفاجئ الجميع وتكشف عن ساقيها وتنشر صورة البطيخة !! ..شاهد * تسريب صورة محرجة وصادمة لزوجة الفنان رامز جلال.. لن تصدق ان هذا الجمال موجود على الارض.. شاهد • هل تذكرون الفنانة السورية "جانيار حسن" التي لعبت دور (بنت ابو ظافر) في مسلسل باب الحارة .. شاهدو الصور الفاضحة التي نشرتها اليوم .. بصدر بارز ومؤخرة منفوخة * عاجـــل : مصر تعلن الحرب على تركيا وتبدأ أول تحرك طارئ للرد على اردغان Advertisements * عاجـــل : وفاة الفنان "تامر حسني" فجر اليوم .. (تفاصيل أولية وطارئة) • مذيعة الجزيرة “علا الفارس” تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط و”شمس الكويتية” تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة.. شاهد • شاهدو القصر الفاخر الذي أهداه محمد بن سلمان لابنة الرئيس الأمريكي ايفانكا ترامب .. بلغت قيمته300 مليون دولار .. وشكله من الداخل لا يمكن لعقل الانسان ان يتخيله ..(صور) • عاجـــل : اردغان يبدأ الاستعدادت العسكرية ويعلن الحرب على "بن سلمان وبن زايد" ويبدأ أول تحرك مرعب ..(شاهد آخر التطورات الطارئة) • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد ----------------------- وتشهد صنعاء تفشي كبير لفيروس كورونا ، في ظل تكتيم اعلامي من قبل مليشيا الحوثي التي لم تعلن سوى عن تسجيل حالة واحدة مصابة بالفيروس. ​

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