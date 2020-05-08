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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: اشجع وزير في الشرعية يصعق الرئيس هادي ويعترف ان الانتقالي تمكن من خداع الشرعية بخطة عسكرية رهيبة واسقط هذه المحافظة خلال ساعة واحدة فقط

2020/05/08 الساعة 01:12 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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