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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..واخيرا جاء الفرج وجهة دولية تحسم الجدل وتبعد الشرعية والانتقالي وتقرر بنفسها انقاذ ابناء الجنوب من فيروس كورونا القاتل الذي لا يرحم

2020/05/08 الساعة 12:40 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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