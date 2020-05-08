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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وفي غاية الخطورة..سكان هذه المحافظة اليمنية سينقرضون من على وجه الارض وفيروس كورونا القاتل يقضى على 65 من ابناء هذه المحافظة خلال يوم واحد فقط

2020/05/08 الساعة 12:10 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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