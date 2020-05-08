مأرب: افتتاح مركز عزل وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا

افتتح وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، الخميس، مركز عزل وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالمحافظة.
ويتكون المركز -البالغ كلفة إنشائه مع موازنته التشغيلية لستة أشهر نحو مليون دولار- من جناح فرز الحالات المشتبهة، وجناح لعلاج الحالات التي يثبت إصابتها، وجناح للعزل الصحي للحالات المصابة التي تعاني من مضاعفات إلى جانب إدارة وغرف أطباء ومرافق صحية.
ويضم المركز 63 سريرا منهم 4 اسرة بقسم الطوارئ و49 سريرا في قسم الرقود و10 اسرة في قسم العناية المركزة.
وأوضح الدكتور مفتاح أن هناك مراكز عزل وعلاج أخرى سيتم افتتاحها خاصة بالنازحين في مخيمات النزوح وهي ضمن الإجراءات التي اتخذتها لجنة الطوارئ لمواجهة الوباء.
ولم يسجل أي إصابة بفيروس كورونا في مأرب حتى الأن.
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