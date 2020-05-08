شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. التحالف العربي: ملتزمون بوقف اطلاق النار رغم استمرار خروقات مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 مايو 2020

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في بيان عاجل نقلته شبكة "سكاي نيوز" العربية، عن التزام التحالف بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الأممي لليمن، وذلك علي الرغم من استمرار خروقات مليشيا الحوثي لهدنة وقف اطلاق النار.



وأضاف بيان التحالف، أن خروقات المليشيا الإرهابية بلغت 2676 حرقا منذ إعلان وقف اطلاق النار، كما بلغت خروقات ميليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار في 24 ساعة الماضية بلغت 104 خرقا، شملت الخروقات أعمال عسكرية عدائية واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ البالستية.

وأكد بيان التحالف، توجيه القيادة والتزام العمليات بتطبيق أقصي درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك، مع الاحتفاظ بحق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات.