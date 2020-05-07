شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صندوق النظافة بعدن يتسلم الدفعة الثانية من حاويات جمع المخلفات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسلم صندوق النظافة والتحسين بمحافظة عدن، اليوم، الدفعة الثانية من حاويات جمع المخلفات المقدمة من مؤسسة يدًا بيد للتنمية، وذلك في إطار مشروع الاستجابة الطارئة للنظافة والاصحاح البيئي في عدن، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وأوضحت رئيس المؤسسة يدًا بيد لتنمية وردة السيد، بان الدفعة الثانية شملت ٥٩ حاوية جمع قمامة .. مشيرة الى ان المشروع يتضمن تزويد الصندوق بمعدات وأدوات النظافة، وتوفير المحروقات وقطع الغيار الخاصة بآليات النقل الثقيل للقمامة.

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