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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو .. الفنانة اللبنانية مايا دياب تفضح برنامج رامز جلال “رامز مجنون رسمي”





فضحت الفنانة اللبنانية مايا دياب برنامج رامز جلال (رامز مجنون رسمي) مؤكدة انه “تمثيل” . وقالت إن جميع الضيوف يعرفون انهم يصورون البرنامج، مشيرةً إلى أن الضيف قد لا يعرف تفاصيل المقلب . مايا دياب تفضح برنامج رامز جلال وعن هذا الموسم قالت مايا دياب إن “الكورونا” أنقذتها من أن تكون ضحيّة لرامز جلال. وأثار برنامج رامز جلال الأخير جدلاً واسعاً وسط مطالبات بوقف عرضه، واتهامات بإذلال المشاركين بالبرنامج وإهانتهم مقابل العائد المادي، في حين صدر قرار في مصر بمنع رامز جلال من مزاولة أي مهام إعلامية القرار الذي استأنف ضده الفنان المصري.





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